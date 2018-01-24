В Москве задержали двух трансвеститов из Узбекистана, занимавшихся сексом в автомобиле (видео)

- Полиция в Москве задержала двух занимавшихся любовью в автомобиле трансвеститов из Узбекистана.

Как сообщает Telegram-канал Mash, во время патрулирования одной из столичных улиц, сотрудники ППС заметили раскачивающийся автомобиль. В нем, как оказалось, занимались сексом два трансвестита, оказавшихся гражданами Узбекистана.

Отмечается, что задержанные находились на территории России нелегально. Им грозит депортация на родину.