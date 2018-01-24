В Москве задержали двух трансвеститов из Узбекистана, занимавшихся сексом в автомобиле (видео)
- Узбекистан, происшествия
- 9:19, 24 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Полиция в Москве задержала двух занимавшихся любовью в автомобиле трансвеститов из Узбекистана.
Как сообщает Telegram-канал Mash, во время патрулирования одной из столичных улиц, сотрудники ППС заметили раскачивающийся автомобиль. В нем, как оказалось, занимались сексом два трансвестита, оказавшихся гражданами Узбекистана.
Отмечается, что задержанные находились на территории России нелегально. Им грозит депортация на родину.
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