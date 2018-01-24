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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве задержали двух трансвеститов из Узбекистана, занимавшихся сексом в автомобиле (видео)
CA-NEWS (UZ) - Полиция в Москве задержала двух занимавшихся любовью в автомобиле трансвеститов из Узбекистана.

Как сообщает Telegram-канал Mash, во время патрулирования одной из столичных улиц, сотрудники ППС заметили раскачивающийся автомобиль. В нем, как оказалось, занимались сексом два трансвестита, оказавшихся гражданами Узбекистана.

Отмечается, что задержанные находились на территории России нелегально. Им грозит депортация на родину.

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Комментарии (8)
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skoch
12:43, 24 января 2018

Это пятухи.у которых чешится зад.
И еще они распространяют спид.
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007azgalor
12:30, 24 января 2018
Люди что с вами? Вы же знаете что во все года люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией были! Они и есть и будут в будущем! Не надо осуждать никого они такие же люди как и мы,что вы как звери набрасывается на таких людей!?? Они вас трогали а??????
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aka7707
12:18, 24 января 2018
Это капец.
аватар
tusha
12:17, 24 января 2018
о времена, о нравы!
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bansk
12:17, 24 января 2018
Че то часто узбеков трансов в России ловят. Что за беспредел в УЗ?
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iyondo
12:05, 24 января 2018
Это что то новое веение, регресс общества соседей.
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BOREC
12:05, 24 января 2018
По башке бы понадавать обоим!
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Anarku1ova
10:20, 24 января 2018
О ужас..
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