В Таджикистане более 100 деятелей эстрады попали в "черный список" налоговиков

- Налоговый комитет Таджикистана обвинил более 100 певцов, музыкантов и танцовщиц в укрывательстве и неуплате налогов. В распространенном 23 января сообщении ведомства говорится, что все звезды эстрады выступают на свадьбах и вечеринках, а также дают сольные концерты без патента.

В прошлом многие певцы, музыканты и танцовщицы получали патенты, но потом решили, что в нем нет необходимости, считают налоговики.

С первого января 2013 года, согласно Налоговому кодексу РТ, представители отечественного шоу-бизнеса должны платить в бюджет государства 540 сомони (более 60 долларов) ежемесячно вне зависимости от размера дохода. Раньше размер налога артистов определялся по их доходам. Но некоторые артисты укрывали свои реальные заработки, поэтому позже специально для них был введен патент. Сейчас артисты могут платить налоги по одной из двух схем на свое усмотрение: по патенту, уплачивая фиксированный налог в 540 сомони, или по свидетельству об индивидуальной предпринимательской деятельности, отчисляя 4% от своего месячного дохода.

В «черном списке» Налогового комитета – 102 артиста. Среди нарушителей - звезды таджикской эстрады Шабнами Сурайё, Садриддин Наджиддин, Мехрнигори Рустам, Суруш Холов, Пенджи Анаев, Сафаргул Юсуфова, Сарвиноз Юсуфи, Фахриддини Малик.

По информации Налогового комитета, на 1 января 2018 года в налоговых органах зарегистрированы 1512 певцов, музыкантов, танцовщиц, организаторов культурно-развлекательных мероприятий, звукорежиссеров и операторов. Год назад было зарегистрировано более 2240 человек, сообщают налоговики.