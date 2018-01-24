США вновь подозревают президента Сирии в применении химоружия, возложили вину на Россию

CA-NEWS (CA) - Сирийское правительство, возможно, продолжает использовать химическое оружие, на что указывает атака на анклав повстанцев в Восточной Гуте в понедельник, в ходе которой, предположительно, применялся газообразный хлор, сказал во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, добавив, что ответственность за это несет Россия, сообщает Reuters.

«Только вчера более 20 мирных жителей, преимущественно детей, стали жертвами очевидной атаки с использованием газообразного хлора», - сказал Тиллерсон после конференции в Париже, посвященной расследованию случаев применения химоружия.

Тиллерсон добавил, что, кто бы ни осуществил эту атаку, Россия в конечном счете несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и среди великого множества сирийцев, против которых применялось химическое оружие после того, как РФ вмешалась в конфликт в Сирии.

Волонтерская сирийская организация «Белые каски», действующая в контролируемых оппозицией частях Сирии, в понедельник сообщила, что 13 мирных жителей, в том числе женщины и дети, «пострадали после того, как режим (президента Сирии Башара) Асада применил газообразный хлор в городе Дума в Восточной Гуте».

Сирийское правительство отвергает обвинения в использовании химоружия в ходе продолжающегося седьмой год конфликта.