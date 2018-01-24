Астана на средства Соцфонда намерена закупить зерно для холдинга «КазАгро»

- Правительство Казахстана и Национальный банк планируют направить 60 миллиардов тенге (более 180 миллионов долларов) из госфонда социального страхования (ГФСС) на деятельность холдинга «КазАгро». Информацию подтвердил журналистам министр сельского хозяйства Казахстана Умирзак Шукеев.

«Вместе с Нацбанком госкомиссия приняла решение: часть средств ГФСС, не более 10 процентов, направлять на выкуп облигаций холдинга “КазАгро” для его коммерческой деятельности», — сказал Шукеев. По его словам, на вложенные деньги сейчас планируется в первую очередь закуп зерна с последующей продажей этого зерна. По словам Шукеева, деньги после использования планируется вернуть.

В управляемом Национальным банком ГФСС, в котором накапливаются ежемесячные взносы граждан, на сегодня, по словам вице-премьера, накопилось более триллиона тенге. «Мы закупаем зерно на самой низкой точке стоимости. Мы продадим и вернем деньги», — заявил Шукеев.

Напомним, что в октябре 2014 года Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана на сумму 71,3 миллиарда тенге (по курсу того времени около 250 миллионов долларов) приобрел долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана (МАБ), который, как стало известно в мае прошлого года, допустил дефолт. Власти Казахстана позднее заявили о согласовании плана по реструктуризации долга МБА.

На прошлой неделе министр финансов Казахстана Бахыт Султанов в парламенте в Астане выразил уверенность в том, что правительству Казахстана удастся вернуть основную часть денежных средств ЕНПФ, вложенных в облигации банка в Азербайджане, допустившего дефолт.