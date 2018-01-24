Евросоюз исключил Монголию из черного списка офшоров

- Европейский совет опубликовал заключение по юрисдикциям, внесенным в черный список Евросоюза, но позднее согласившимся привести свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами. Из черного списка офшоров исключены восемь юрисдикций — Барбадос, Гренада, Монголия, Панама, Макао, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея.

Таким образом, в списке остались девять стран, среди которых Бахрейн, Намибия, Маршалловы острова, Тринидад и Тобаго.

Этот список, именуемый списком не сотрудничающих с Евросоюзом юрисдикций в налоговых вопросах, был впервые принят в ЕС в конце декабря прошлого года. В него вошли 17 государств. В в черном списке ЕС оказались Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Республика Корея, Макао, Республика Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Республика Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.

Еще 47 стран и территорий были включены в так называемый серый список. В их числе - Турция, Швейцария, Лихтенштейн, Сербия, Черногория, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Таиланд, Вьетнам, Гонконг, Уругвай, Перу, Марокко, Иордания и другие страны.

Из последнего списка они могут быть выведены после имплементации предложений по корректировке своих налоговых режимов.

В отношении государств, попавших в «черный список», Евросоюз сохраняет за собой право введения санкций.