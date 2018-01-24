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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Археологи нашли могилу двухтысячелетнего воина в Уральске

CA-NEWS (KZ) - В Уральске археологи наткнулись на уникальную находку. В курганном комплексе, которому 2,5 тысячи лет, они обнаружили захоронение вооруженного воина, сообщает КТК.

Рядом с воином ученые нашли также скелет лошади. О том, что найденный воин принадлежал к высокому сословию, говорит шейное украшение гривна, на концах которой отлиты барсы. Из какого металла она изготовлена, скажут только эксперты.

"Бронзовые наконечники для стрел лежали в колчане. Рядом обнаружили множество мелких элементов снаряжения. Уникальность в их украшении фантазийными животными. Здесь есть как традиционный волк, так и грифоны – мифологические существа с головой орла и туловищем льва. Все изготовлены настолько искусно, что просматриваются мельчайшие детали. Археологи говорят, такие находки свидетельствуют о том, что 2,5 тысячи лет здесь процветала настоящая кочевая цивилизация", - говорится в сюжете канала.

"На шее у него было вот это шейное украшение из желтого металла. И предмет, который назывался умбон от колчана. У него был акинак, наконечники стрел и рядом взнузданная лошадь. Это если рассматривать все в комплексе, то это погребение воина", - рассказала старший научный сотрудник Центра истории и археологии ЗКО Яна Лукпанова.

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