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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Bacardi купит производителя текилы за $5,1 млрд

CA-NEWS (CA) - Компания Bacardi Ltd сообщила о покупке производителя текилы Patron Spirits International AG за $5,1 миллиарда, надеясь стать вторым крупнейшим производителем спиртных напитков в США по размеру рыночной доли в денежном выражении, сообщает Reuters.

Это приобретение станет для Bacardi первой крупной сделкой под руководством Махеша Мадхавана, который был назначен главой компании в октябре, когда семья, контролирующая Bacardi уже более 150 лет, выбрала его кандидатуру.

Хотя в целом рынок алкогольных напитков уменьшился на 1,3 процента в 2016 году, рынок текилы вырос на 5,2 процента, согласно данным исследовательской фирмы IWSR.

В прошлом году компания Diageo Plc купила бренд премиальной текилы Casamigos у Джорджа Клуни, сумма сделки могла достичь $1 миллиарда.

Bacardi, владеющая 200 алкогольными брендами, была миноритарным акционером Patron с 2008 года.

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