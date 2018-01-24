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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана принял верительные грамоты у посла Южной Кореи

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Туркменистане Джин Ки Хуна, который вручил главе государства верительные грамоты, сообщает во вторник, 23 января пресс-служба туркменского лидера.

Подтвердив приверженность своей страны традиционно дружественному диалогу с нейтральным Туркменистаном Джин Ки Хун отметил, что в последние годы туркмено-корейские отношения обрели качественно новое наполнение.

Бердымухамедов поздравил дипломата с назначением на ответственную должность и пожелал успехов в благородной миссии, нацеленной на интенсификацию взаимовыгодного партнёрства, успешно развивающегося на двусторонней и многосторонней основе, в том числе в рамках крупнейших международных организаций и структур.

В продолжение встречи глава государства и полпред обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической сфере.

Подчеркнув глубокую заинтересованность корейского бизнеса в укреплении позиций на перспективном туркменском рынке, дипломат выразил Бердымухамедову слова искренней признательности за оказываемую в этом направлении поддержку. В данном контексте значимая роль отводится деятельности совместной Межправительственной туркмено-корейской комиссии и двусторонним бизнес-форумам, способствующим укреплению и наращиванию эффективного сотрудничества.

Одним из приоритетных векторов взаимодействия была названа гуманитарная сфера. В качестве примера был приведён факт преподавания в Туркменистане корейского языка, осуществление программы образовательных обменов и расширение связей с ведущими вузами Республики Корея. Также подчеркивалась перспективность партнёрства в сфере туризма и спорта, в области современных информационных технологий.

Дипломат подчеркнул, что для него большая честь представлять свою страну в Туркменистане. Как заверил Джин Ки Хун, со своей стороны он будет всемерно содействовать укреплению межгосударственных отношений.

В завершение встречи президент Туркменистана и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея выразили уверенность, что традиционный диалог дружбы и взаимовыгодного партнёрства между двумя странами будет и впредь динамично развиваться, наполняясь новым содержанием.

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