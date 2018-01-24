В Астане -33 ℃ мороза: Волонтеры раздают на улицах чай и организуют развоз жителей (фото)

CA-NEWS (KZ) - В Астане в связи с сильными морозами волонтеры организовали бесплатную развозку жителей столицы.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы Казахстана, поездки осуществлялись не только по городу, но и в близлежащим жилым массивам «Косшы» и «Уркер».

Кроме того 60 волонтеров объезжали город и на остановках раздавали чай и кофе. Накануне, 23 января, ребята согрели горячим напитком около 1,5 тыс. горожан. Чтобы не замерзнуть, волонтеры работали посменно.

Молодые люди с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 20:00 подъезжают к остановкам и объявляют через рупор о бесплатной развозке, для этого у волонтеров есть три легковых автомобиля и «Газель».

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«Сейчас в Астане очень холодно. Мороз усиливается. Наши волонтеры проводят социальную акцию, чтобы хоть немного согреть жителей столицы», - сказал руководитель молодежного «Астана Жастары» Мухамеджан Болысбек.

Благотворительная акция продлится до конца недели.

В Астане третий день отменены занятия у школьников и студентов 1-2 курсов колледжей. В городе регистрируется температура воздуха до -40 градусов.