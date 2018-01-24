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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Выжившие при пожаре в автобусе узбекистанцы останутся в РК на время расследования

CA-NEWS (KZ) - Выжившие в страшной трагедии в Актюбинской области еще не выписаны. Они проходят по уголовному делу, сообщает "Мой город".

По словам главного врача больницы скорой помощи Рахимжана Арыстанова, вернуться узбекистанцам запрещают актюбинские прокуроры. Он сообщил, что врачи готовы в любое время выписать иностранных пациентов, так как их здоровью больше ничто не угрожает. Но из-за того, что граждане Узбекистана проходят по делу в качестве свидетелей, пассажиров все еще держат в отделении реанимации.

"Мы могли бы их выписать, но так как идут следственные действия, пока мы воздержались от выписки", - говорит главврач БСМП Актюбинской области Рахимжан Арыстанов.

В соседней палате лежат и трое водителей того самого автобуса, в котором 18 января погибли сразу 52 человека. Их также допрашивают следователи. Кем они проходят по уголовному делу - не уточняется. Известно также, что у палат пятерых выживших круглые сутки дежурят полицейские и никого не подпускают, сообщает Tengrinews.kz.

В Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, 18 января утром во время движения загорелся пассажирский автобус. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, спастись удалось только пятерым из них. Все 52 погибших были гражданами Узбекистана.

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