МЧС Узбекистана разослало всем гражданам СМС с номером для связи при необходимости

CA-NEWS (UZ) - МЧС Узбекистана разослало гражданам страны, в том числе находящимся за границей, СМС-оповещения, с номером телефона, с которым можно связаться при необходимости.

"Уважаемые соотечественники! Даже находясь за рубежом, в случае необходимости вы можете позвонить в МЧС Узбекистана: (+99871) 147-10-50", - говорится в тексте рассылаемых СМС-сообщений.

Кроме того, Министерство труда обратилось к узбекистанцам с просьбой обращать внимание на безопасность транспортных средств, посредством которых они добираются до пункта назначения.

"Если Вы изъявили желание работать за рубежом, убедительно просим Вас обращать серьёзное внимание на техническую безопасность используемых транспортных средств для поездки за рубеж и на другие аспекты! При возникновении любых вопросов, связанных с поездкой на работу за рубеж, Вы можете звонить на телефонные номера Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан: (0-371) 200-33-55; (0-371) 202-33-66", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, 18 января произошла трагедия, которая унесла жизни 52 узбекистанцев, ехавших на заработки в Казань. Основными причинами пожара стали техническая неисправность автобуса, в котором отсутствовало отопление, наличие легковоспламеняющихся веществ, непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования, перегруз автобуса, загроможденность проходов салона автобуса багажом.

Правительство Узбекистана издало постановление о неотложных мерах по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций в пассажирском автотранспорте, а также по обеспечению безопасности граждан Узбекистана, выезжающих за пределы республики, сообщили в информационной службе кабинета министров. С этой целью создана Республиканская комиссия, которую возглавил первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов.