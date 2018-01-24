Жители Дашогуза жалуются на сборы за коммунальные услуги за 2018 год

CA-NEWS (TM) - С жителей Дашогузского велаята начали собирать оплату за непредоставленные коммунальные услуги в текущем году. По информации местных источников туркменской службы радио «Азатлык», сотрудники управления газоснабжения, пожарной службы, электроснабжения, а также водоснабжения ходят по домам, требуя от жителей заранее оплатить коммунальные услуги за текущий 2018 год.

Представители местной власти требуют за газ 20 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу) с каждой семьи, за услуги водоснабжения 24 манатов и за электричество 30 манатов, сообщают источники издания в регионе.

В конце 2017 года в Туркменистане были полностью отменены льготы, которыми население страны пользовалось в течение 25 лет, предусматривающие предоставление населению бесплатно воды, электричества и газа. Наряду с этим 1 ноября в Туркменистане повысились тарифы на коммунальные услуги.

Вместе с тем власти страны усилили давление на население с требованием установить счетчики на воду и газ. Сообщалось о многочисленных случаях в отношении жителей по принуждению к установке измерительных приборов, в том числе отказ в выдаче необходимых документов, отказ в отпуске госслужащим и т.д.

«Из-за безработицы все заботы людей направлены на то, как заработать на хлеб. Неоткуда взять деньги на требуемую оплату. Никто не смотрит на твое положение и жалобы. Если не можешь заплатить, выписывают штраф в размере от 100 до 420 манатов. А если штраф не заплатить вовремя, то тебя осуждают и заставляют платить еще с процентами», - сообщил местному источнику житель Дашогуза, беседовавший на условиях анонимности.

По его словам те, кто не в состоянии заплатить требуемую сумму, облагаются штрафом, а также согласно вынесенному судом решению подвергаются конфискации имущества.

«Один из моих соседей сказал сотрудникам, - дом моего отца находится рядом, немного подождите, принесу деньги за коммунальные услуги, - но они не подождав, уже выписали ему штраф», - рассказал житель Дашогуза.

Оплата за коммунальные услуги в Туркменистане прежде осуществлялась в конце года. В настоящее время власти страны никак не объясняют нынешние меры по сбору средств за коммунальные услуги заранее на предстоящий год. Так же, сотрудники коммунальных служб не предоставляют населению официального распоряжения на осуществление сбора авансовых средств на непредоставленные услуги.

По информации источников в регионе сотрудники коммунальных служб, осуществляющих сбора денег у населения объясняют свои действия устным указом сверху.

«Об оплате коммунальных услуг на областном уровне был дан устный приказ. Было распоряжение, не принимать во внимание ничье положение. В распоряжении говорится, что, если начнут возмущаться, сразу выписывать штраф. Мы всего лишь работники. Мы сами тоже обязаны оплатить требуемую сумму», - рассказал источнику сотрудник одного из учреждений коммунального хозяйства.

«Азатлыку» не удалось получить разъяснения и официальный комментарий в учреждениях коммунального хозяйства, а также администрации Дашогуза.