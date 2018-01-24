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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане начинается выдвижение кандидатов на парламентских выборах
Предыстория: ЦИК Туркменистана: 4 декабря начнется избирательная кампания по выборам в парламент

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде состоялось заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, посвящённое вопросам подготовки к выборам депутатов Меджлиса (парламента) шестого созыва, членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей, сообщает во вторник, 23 января госинформагентство страны.

Согласно национальному избирательному законодательству постановлением Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане с 24 января по 22 февраля 2018 года пройдёт выдвижение кандидатов. Их регистрация будет осуществляться с 3 по 27 февраля.

Члены ЦИК заверили, что будут созданы все необходимые условия, чтобы выборы прошли на высоком организационном уровне, на альтернативной основе, в транспарентной атмосфере, позволяющей кандидатам открыто излагать положения своих предвыборных программ, а избирателям – знакомиться с ними, обсуждать и делать осознанный выбор.

В ходе заседания Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане собравшиеся обсудили соответствующие организационные вопросы.

В соответствии с постановлением Меджлиса (парламента) Туркменистана выборы в парламент состоятся 25 марта 2018 года.

Былитакже утверждены необходимые документы, в том числе пособия, памятки, различные материалы для наблюдателей и граждан страны, а также намечены обучающие семинары для членов отдельных избиркомов.

Меджлис Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Наряду с президентом Туркменистана, кабмином и Верховным судом Меджлис осуществляет в стране высшую государственную власть. Он состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.

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