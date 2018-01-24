Голландский суд отменил арест активов Нацфонда Казахстана в размере $22 млрд

|Предыстория: Американский Bank of New York Melon заморозил счета Нацфонда Казахстана на $22 млрд, - Reuters
|Продолжение: Власти Казахстана признали «заморозку» счета Нацфонда на $22 млрд за рубежом, заявив, что деньги остаются в собственности страны
CA-NEWS (KZ) - Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда РК в размере 22 млрд. долларов США, сообщает пресс-служба Минюста Казахстана.
23 января 2018 года Окружной суд г. Амстердам удовлетворил ходатайство Национального банка Республики Казахстан о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of NewYork Mellon.
Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан, участвовашей в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны, уточнили в пресс-службе.
В Минюсте пояснили, что судебные органы Нидерландов ранее уже отказывали Стати в наложении ареста на эти же активы. Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд.
Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне.
Аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Работа по его обжалованию продолжается в установленном порядке.
Напомним, 8 сентября 2017 года окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Стати о наложении временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку Bank of New York Mellon в Нидерландах.
13 октября 2017 года суд первой инстанции Брюсселя удовлетворил ходатайство Стати о наложении аналогичного временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку Bank of New York Mellon в Бельгии.