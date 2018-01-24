РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Голландский суд отменил арест активов Нацфонда Казахстана в размере $22 млрд
Предыстория: Американский Bank of New York Melon заморозил счета Нацфонда Казахстана на $22 млрд, - ReutersПродолжение: Власти Казахстана признали «заморозку» счета Нацфонда на $22 млрд за рубежом, заявив, что деньги остаются в собственности страны

CA-NEWS (KZ) - Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда РК в размере 22 млрд. долларов США, сообщает пресс-служба Минюста Казахстана.

23 января 2018 года Окружной суд г. Амстердам удовлетворил ходатайство Национального банка Республики Казахстан о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of NewYork Mellon.

Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан, участвовашей в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны, уточнили в пресс-службе.

В Минюсте пояснили, что судебные органы Нидерландов ранее уже отказывали Стати в наложении ареста на эти же активы. Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд.

Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне.
Аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Работа по его обжалованию продолжается в установленном порядке.

Напомним, 8 сентября 2017 года окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Стати о наложении временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку Bank of New York Mellon в Нидерландах.

13 октября 2017 года суд первой инстанции Брюсселя удовлетворил ходатайство Стати о наложении аналогичного временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку Bank of New York Mellon в Бельгии.

Новости по теме:

print
Комментарии (2)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
аватар
tusha
12:33, 24 января 2018
Трамп команду дал.
Нет аватара
lagmanshow
11:39, 24 января 2018
Назарбай не зря поехал в США
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×