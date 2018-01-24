Правительство усилило меры безопасности граждан, выезжающих за пределы Узбекистана

- Правительством Узбекистана подписано постановление о неотложных мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности граждан, выезжающих за пределы госграницы, сообщает пресс-служба министерства юстиции.

Согласно документу, для реализации комплекса неотложных мер по предупреждению трагических событий, как это случилось на трассе в Актобе (Казахстан), было принято решение создать Республиканскую комиссию по обеспечению безопасности граждан Узбекистана на автомобильном транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки за пределами страны. Возглавил Комиссию первый заместитель премьер-министра, глава железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари» Ачилбай Раматов.

Согласно документу, принято решение о совершенствовании стандартов и требований безопасности дорожного движения в стране.

Поручено организовать регулярные пассажирские автобусные международные маршруты с сопредельными государствами, с учетом востребованности поездок гражданами Узбекистана.

Планируется разработать механизм оказания экстренной помощи диппредставительствами и консульскими учреждениями за рубежом жертвам происшествия в стране назначения.

Планируется утвердить порядок оформления авиа- и железнодорожных билетов по льготному тарифу по централизованным заявкам Агентства по внешней трудовой миграции при организованном наборе и найме граждан Узбекистана для трудоустройства за рубежом.

В месячный срок будут подготовлены предложения об открытии авиа- и железнодорожных новых направлений, имеющих пассажирский спрос среди граждан Узбекистана, выезжающих за пределы республики для осуществления временной трудовой деятельности.

С 1 февраля 2018 года будут проводиться регулярный предрейсовый технический осмотр автобусов и микроавтобусов, выезжающих с пассажирами за пределы государственной границы, согласно расписаниям и графикам движения.