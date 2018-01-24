Казахстан и США обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере
CA-NEWS (KZ) - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Казахстана состоялась встреча первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба ВС Мурата Майкеева с военным атташе Соединенных Штатов Америки в РК Дэвидом Уайзманом.
Как сообщает 24 января пресс-служба Минобороны, они обсудили текущие и перспективные вопросы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. М.Майкеев отметил совместную работу по укреплению миротворческого потенциала Вооруженных сил РК.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность развивать двусторонние отношения в рамках 5-летнего плана военного сотрудничества.
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