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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и США обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере

CA-NEWS (KZ) - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Казахстана состоялась встреча первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба ВС Мурата Майкеева с военным атташе Соединенных Штатов Америки в РК Дэвидом Уайзманом.

Как сообщает 24 января пресс-служба Минобороны, они обсудили текущие и перспективные вопросы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. М.Майкеев отметил совместную работу по укреплению миротворческого потенциала Вооруженных сил РК.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность развивать двусторонние отношения в рамках 5-летнего плана военного сотрудничества.

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