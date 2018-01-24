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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация ВОЗ работает в Монголии
CA-NEWS (MNG) - С 22 по 29 января делегация ВОЗ во главе с руководителем департамента развития системы здравоохранения Тихоокеанского региона ВОЗ, доктором Вивиан Лин находится в Монголии по приглашению Министра здравоохранения госпожи Д.Сарангэрэл, сообщает Монцамэ.

Делегация ВОЗ окажет техническую помощь в решении вопросов, связанных с переходом Фонда медицинского страхования с 1 января 2018 года под управление Министерства здравоохранения, в том числе о создании ответственной и эффективной организации медицинского страхования, защите граждан от финансовых рисков, переводе средств бюджетного финансирования через Минздрав, переходе к системе стратегических закупок и т.д.

Во время работы в Монголии делегация окажет содействие в укреплении системы здравоохранения, разработке политики по охвату медицинским страхованием всех граждан, ознакомится с условиями укрепления покупательной способности организации медицинского страхования и будет определять направления оказания дальнейшей поддержки, а также даст методические рекомендации.

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