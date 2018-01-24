Капитализация Netflix превысила $100 млрд благодаря росту числа подписчиков

CA-NEWS (CA) - Netflix Inc привлекла на два миллиона больше новых подписчиков, чем ожидали аналитики Уолл-стрит, что позволило компании, предоставляющей услуги потокового видео в интернете, в три раза увеличить прибыль в последние три месяца 2017 года, сообщает Reuters.

На фоне этих новостей рыночная капитализация Netflix впервые превысила $100 миллиардов. Акции компании, которые росли в течение всего этого месяца и прибавили 53 процента в прошлом году, подскочили на 9 процентов до более чем $248 в ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии в понедельник.

Количество подписчиков Netflix на международных рынках увеличилось на 6,36 миллионов в период с октября по декабрь, когда компания выпустила новые сезоны популярных сериалов “Очень странные дела” (“Stranger Things”) и “Корона” (“The Crown”), а также фильм “Яркий” (“Bright”) с Уиллом Смитом в главной роли. Результат превзошел ожидания аналитиков Уолл-стрит, прогнозировавших рост на 5,1 миллиона, по данным исследовательской фирмы FactSet.

Наряду с 1,98 миллиона новых пользователей в США компания привлекла 117,58 миллиона подписчиков по всему миру, несмотря на повышение цен на подписку в октябре.

Компания сообщила также, что в отчетный период осуществила неденежное списание на сумму $39 миллионов, связанное с “невыпущенным контентом, который мы решили не продвигать вперед”. По словам источника, знакомого с вопросом, это списание относится к фильмам с участием Кевина Спейси, с которым Netflix разорвала сотрудничество, после того как актер был обвинен в сексуальных домогательствах.

Netflix приостановила производство телесериала “Карточный домик” (“House of Cards”) и отказалась от выпуска фильма “Gore”, в котором снимался Спейси.

По итогам квартала, завершившегося в декабре, разводненная прибыль на акцию Netflix составила 41 цент, что совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Рейтер.

Выручка за три месяца составила $3,286 миллиарда, также совпав с прогнозами.

Netflix сообщила, что количество подписчиков, как ожидается, увеличится на 6,36 миллиона в первом квартале, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют рост на 5,01 миллиона.