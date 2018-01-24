Узбекистан снизил транзитные пошлины за афганские товары на 50%

- Министерство финансов Афганистана 22 января заявило, что, основываясь на деловые и транзитные соглашения, подписанные между Кабулом и Ташкентом, Узбекистан снизил пошлины за транзит афганских грузов, перевозимых через страну. Об этом сообщает TOLOnews.

Министр финансов Эклиль Хакими сказал, что до сих пор Узбекистан взимал 2 500 долларов США за каждый контейнер заполненный товарами, которые следовали через страну, но пошлины были снижены до 1250 долларов США, передает uz24.uz.

«В прошлом для каждого 40-футового контейнера мы платили около $ 2,500 долларов США, но теперь мы платим половину суммы, и мы сделали то же самое с Узбекистаном, мы вдвое сократили наши сборы», - сказал Хакими.

Между тем официальные лица Торгово-промышленной палаты Афганистана (ACCI) заявили, что Узбекистан является хорошим партнером Афганистана в плане транзита и бизнеса, и что правительство должно содействовать развитию отношений.

Представитель ТПП Афганистана Сейам Писарлай сказал, что Узбекистан может сыграть жизненно важную роль в оказании помощи Афганистану в расширении торговых отношений с другими странами.

По данным ТПП Афганистана, в настоящее время объем торговли между Афганистаном и Узбекистаном составляет более 400 000 миллионов долларов США в год.

Напомним, что 20 января в Кабуле находилась правительственная делегация Узбекистана, которая провела ряд встреч и переговоров, а также проведены межминистерские консультации.