Минфин Казахстана сможет размещать ценные бумаги на более конкурентных условиях

CA-NEWS (KZ) - Министерство финансов Казахстана, Биржа международного финансового центра «Астана» (AIX) и Банк Euroclear подписали меморандум о сотрудничестве в развитии новой международной клиринговой системы для РК.

Как сообщает 24 января пресс-служба Минфина, меморандум определяет намерение работать в партнерстве для поддержки создания рыночной среды, в условиях которой будет обеспечен доступ иностранным инвесторам к казахстанским локальным бумагам через систему Euroclear.

Глава ведомства Бахыт Султанов отметил, что Министерство финансов РК, как эмитент государственных ценных бумаг, при обеспечении прямого доступа нерезидентов к рынку государственных ценных бумаг через Euroclear, получит возможность размещать государственные ценные бумаги на более конкурентных условиях, что, в свою очередь, потенциально позволит снизить стоимость заимствования и расширить инвесторскую базу.

В свою очередь директор глобального подразделения по направлению рынков капитала, фондов и услуг ETF в Euroclear Стефан Пуйа сообщил, что Euroclear рад сотрудничать с Министерством финансов Казахстана и инфраструктурой локального рынка с целью оказания содействия созданию рынка капитала, который сможет получить выгоду от внедрения Euroclear. По его слвоам, внедрение Euroclear позволит рынку обеспечить единый, крупный пул ликвидности, что в результате приведет к значительным макроэкономическим выгодам, включая снижение доходности по облигациям, а также повышение локальной ликвидности активов, которые создадут более глубокий, стабильный и крупный локальный рынок.

«Через Euroclear казахстанские эмитенты смогут иметь доступ и к локальным, и к международным инвесторам на единой платформе международного финансового центра «Астана». Со временем ожидается снижение стоимости заимствования для эмитентов ценных бумаг, что внесет вклад в развитие экономики Казахстана», - сказал глава центра «Астана» Н.Кусаинов.

В Минфине отмечают, что участие одного из ведущих и надежных поставщиков пост-трейд услуг в мире Euroclear в развитии рынка капитала Казахстана будет способствовать обеспечению эффективности и стабильности на финансовом рынке республики.

Группа компаний Euroclear - надежный поставщик финансовых услуг для пост-трейд. Группа обеспечивает расчет, хранение и обслуживание внутренних и трансграничных ценных бумаг от облигаций, акций и деривативов до инвестиционных фондов. Euroclear - устойчивая инфраструктура рынка капитала, предназначенная для обеспечения снижения рисков, автоматизации и эффективности в глобальном масштабе для своих клиентов, добавили в пресс-службе.