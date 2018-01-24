Программа «Сделано в Монголии» будет реализована в 5 этапах

CA-NEWS (MNG) - Компания «Скай Хайпермаркет» запустила проект «Сделано в Монголии» в целях поддержки развития национального малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает Монцамэ.

Программа будет реализована в пяти этапах. К концу программы будут определены ТОП-10 предпринимателей, с которыми будет подписано соглашение о сотрудничестве в дальнейшем. Кроме того, в рамках реализации программы компания подписала Меморандум о взаимопонимании с НТТП.

По словам представителей компании, программа внесет крупный вклад в поддержку отечественных производителей и осуществление единой политики в сфере МСП, а также поможет в продвижении продукций национальных производителей на международный рынок и увеличении экспортного объема за счет их продажи через сети магазинов и филиалов за границей.

Кроме того, центр «Lavai» реализует поэтапный проект по улучшению торговли мясом и мясными продуктами. В феврале 2018 года будет введен в эксплуатацию оптовый торговый центр мясных изделий со складом на 60 тонн мяса.

«Центр соответствует всем международным стандартам и будет поставлять мяса и мясные изделия исключительно от проверенных и сертифицированных поставщиков», - сообщают представители центра. Особенность оптового центра — это сконцентрация продуктов национальных производителей в одном месте и гражданам не нужно тратить много времени на поиски продуктов без посредников.