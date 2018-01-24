К 2030 в Казахстане начнет теплеть на 2 градуса в год - эксперт

CA-NEWS (KZ) - К 2030 году температура в Казахстане в среднем начнет расти на два градуса в год. Об этом в ходе Центрально-азиатской конференции по вопросам изменения климата рассказала заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Туя Алтангерел, передает Tengrinews.kz.

Как отметила Алтангерел, страны реально сталкиваются с изменением климата. За последние три года выброс CO2 был самым большим. Температура повысилась в среднем на 1,1 градуса, особенно увеличившись в промышленных зонах.

"Средняя температура в Казахстане повышается на 0,28 градуса ежегодно с 2001 года. К 2030 году будет преодолен двухградусный рост. У нас есть три различных сценария, которые мы можем разрабатывать, и все они показывают, что сельское хозяйство будет наиболее уязвимым и подверженным влиянию из-за изменения климата. Это также окажет влияние на производственную безопасность. Это не только Казахстан, но и в другие страны Центральной Азии", - поделилась спикер.

По данным Алтангерел, примерно 40 процентов сельскохозяйственных земель уже деградировали в той или иной мере.

По расчетам ПРООН, к 2050 году зоны влажности сократятся и сдвинуться к северу, что приведет к снижению продуктивности производства.

"Казахстан уже потерял 1,4 миллиона гектара земель из-за суровых засух в 2012-2013 году. Все мы знаем, что Казахстан сильно полагается на добывающие отрасли промышленности, и мы видим, что более 80 процентов выбросов генерируются ими", - отметила эксперт.



