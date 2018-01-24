Эколог Мэлс Елеусизов высказался об отказе от полиэтиленовых пакетов

CA-NEWS (KZ) - Председатель экологического союза "Табигат" Мэлс Елеусизов не согласен с обсуждаемыми планами отказа в Казахстане от полиэтиленовых пакетов, передает Tengrinews.kz.

Своим мнением он поделился в кулуарах Центрально-азиатской конференции по вопросам изменения климата. Эколог считает, что переход на бумажные пакеты еще более усугубит экологическую и климатическую ситуацию в мире.

"Полиэтиленовые пакеты, в принципе удобные. Заставить всех от них отказаться будет физически невозможно. Просто, надо правильно их собирать и перерабатывать. Когда они летают по воздуху, это, конечно, проблема. А так, чтобы делать бумажные, это сколько нужно лесов вырубить. И так мы повырубали 70 процентов лесов на планете. Поэтому, и не справляется земля уже с этим объемом парниковых газов", - объяснил свою точку зрения Элеусизов.

Он также рассказал, что температура за последнее время поднялась на полградуса, что не заметно человеку, но влияние такого потепления очень серьезное.

"Из-за полградуса вон что творится вокруг. Доведем до полутора, просто вымрем вместе со всей биотой - это и насекомые, и животные, и растения. В первую очередь, слабые будут вымирать. В конце концов, и человек, находящийся на вершине, погибнет", - считает председатель экологического союза "Табигат".

Напомним, на минувшей неделе министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал о планах ведомства по борьбе с полиэтиленовыми пакетами. В частности, он заявил, что никто полиэтиленовые пакеты запрещать не собирается, пока не будет найдена достойная и недорогая альтернатива пластику.

"Если будет альтернатива, по стоимости сопоставимая для населения нашей страны: биоразлагаемые пакеты, бумажные и так далее, тогда мы пойдем таким образом, чтобы заменять полиэтиленовые пакеты", - рассказал министр.



