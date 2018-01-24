В Таджикистане женщину, «подсыпавшую яд» родственникам мужа, осудили на 18 лет

- Суд Хатлонской области Таджикистана приговорил к 18 годам лишения свободы 39-летнюю жительницу села Турдишайх Пянджского района Махпору Хикматову. По материалам дела, женщина по крайней мере четыре раза предпринимала попытки убийства членов семьи мужа, подсыпая яд в пищу.

В итоге двое человек скончались от отравления и свыше 38 получили сильную интоксикацию. Об этом случае СМИ писали в конце 2017 года.

Государственный обвинитель требовал для подсудимой 25 лет заключения. Источник в областном суде сообщил 23 января, что Махпора Хикматова признана виновной по двум статьям уголовного кодекса – «приготовление к преступлению» и «убийство».

Приговор был вынесен в начале января этого года и оставлен без изменения после обжалования в Верховном суде страны.

Насрулло Махмудзода, прокурор Хатлонской области, сказал 23 января, что Махпора Хикматова, как считает обвинение, решила расправиться со всеми членами семьи мужа, чтобы прибрать к рукам дом. Для этого она постоянно подсыпала яд в тесто. «С 2014 года Хикматова четырежды подсыпала ядохимикаты в хлеб», - сказал Махмудзода.

Родные осужденной отвергают все обвинения. Мирзошо Саидвалиев, отец Махпоры, считает, что его дочь оклеветали. «Теперь ее дети остались без матери. Двое детей с нами, двое других – в детдоме», - вздыхает он.

Муж Махпоры Хикматовой четыре года назад совершил самоубийство.