В Таджикистане женщину, «подсыпавшую яд» родственникам мужа, осудили на 18 лет

- Таджикистан, общество
- 15:28, 24 января 2018
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В итоге двое человек скончались от отравления и свыше 38 получили сильную интоксикацию. Об этом случае СМИ писали в конце 2017 года.
Государственный обвинитель требовал для подсудимой 25 лет заключения. Источник в областном суде сообщил 23 января, что Махпора Хикматова признана виновной по двум статьям уголовного кодекса – «приготовление к преступлению» и «убийство».
Приговор был вынесен в начале января этого года и оставлен без изменения после обжалования в Верховном суде страны.
Насрулло Махмудзода, прокурор Хатлонской области, сказал 23 января, что Махпора Хикматова, как считает обвинение, решила расправиться со всеми членами семьи мужа, чтобы прибрать к рукам дом. Для этого она постоянно подсыпала яд в тесто. «С 2014 года Хикматова четырежды подсыпала ядохимикаты в хлеб», - сказал Махмудзода.
Родные осужденной отвергают все обвинения. Мирзошо Саидвалиев, отец Махпоры, считает, что его дочь оклеветали. «Теперь ее дети остались без матери. Двое детей с нами, двое других – в детдоме», - вздыхает он.
Муж Махпоры Хикматовой четыре года назад совершил самоубийство.