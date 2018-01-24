В Астане два дня таксисты будут развозить пассажиров бесплатно

CA-NEWS (KZ) - Единая служба Astana Taxi запускает социальную акцию «Теплая поездка» и предоставляет 11 автомобилей для бесплатной перевозки пассажиров, передает пресс-служба акимата Астаны.

«Акция направлена на жителей и гостей столицы. Водители курсируют по городу, останавливаются и предлагают бесплатную поездку. Во время проведения акции в приоритете пассажиры с детьми и пожилые люди», - отмечают в такси.

Акция проводится 24-25 января с 8:00 до 19:00. В мероприятии участвуют 6 таксомоторных компаний.

«Призываем всех предпринимателей и бизнес-сообщество быть неравнодушными к сложившейся ситуации и присоединиться к нашей акции», - добавили в службе.