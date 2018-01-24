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  25 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Walt Disney выплатит сотрудникам по $1 тыс. за счет экономии от налоговой реформы

CA-NEWS (CA) - Американская компания Walt Disney объявила о планах выплатить своим сотрудникам единовременный бонус в размере $1 тыс. Поводом к этому стала готовящаяся налоговая реформа президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Как говорится в сообщении Walt Disney, компания выплатит денежный бонус в размере $1 тыс. порядка 125 тыс. сотрудникам, а также направит $50 млн на новую программу оплаты образования работников.

Все сотрудники, работающие в компании с начала года, получат бонус, который будет разбит на два транша и выплачен в течение года

Кроме того, Disney планирует вложить $50 млн в фонд, средства из которого будут тратиться на помощь сотрудникам с почасовой оплатой с тратами на образование. Впоследствии компания будет направлять в этот фонд $25 млн ежегодно.

Реформа налогового законодательства (Трамп уже подписал соответствующий законопроект) сократит ставку налога на прибыль для компаний с 35% до 21%, что обеспечит их «непредвиденными деньгами», отмечает агентство.

Среди других американских компаний, объявивших о намерении направить сэкономленные в результате изменения налогового законодательства средства на поощрение сотрудников, - AT&T, Fiat Chrysler, Comcast, JetBlue, Walmart и Verizon.

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