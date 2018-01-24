Астана, Шымкент и Актобе первыми в Казахстане планируют размещение госзаказа в частных школах, - Минобразования

CA-NEWS (KZ) - Города Астана, Шымкент и Актобе первыми в Казахстане планируют размещение государственного заказа в частных школах.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК, в Шымкенте с сентября 2018 года за счет средств местного бюджета планируется размещение госзаказа в частных школах на 3 тыс. 310 мест. В Астане планируется размещение госзаказа на 3721 место. В Актобе - 85 мест.

Таким образом, к 2022 году за счет поддержки сети частных школ и развития государственно-частного партнерства в этих трех регионах планируется открытие 89 школ на 56,3 тыс. новых ученических мест, отмечают в ведомстве.

По данным Минобразования, полученный новый опыт управления школами на примере данных городов будет проецирован при полномасштабном внедрении подушевого финансирования на остальные регионы республики, в частности, в областные центры с высоким демографическим ростом.