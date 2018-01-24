Темпы роста мировой экономики в 2018 году могут стать максимальными за 8 лет, - экономисты Reuters

CA-NEWS (CA) - Мировая экономика, как ожидается, будет демонстрировать уверенные темпы роста в текущем году - максимальные с 2010 года - на фоне ускорения роста экономик развитых стран и оживления инфляции, показал проведенный Reuters опрос более 500 экономистов.

Ведущие центробанки могут начать отходить от сверхмягкой денежно-кредитной политики в 2018 году, но стоимость заимствований остается аккомодативной и должна стимулировать подъем экономики.

Опросы Reuters, проведенные в январе и коснувшиеся более 45 стран, не только подчеркнули оптимизм экономистов в отношении роста ВВП, но также показали, что прогнозы инфляции практически в 70 процентах этих стран либо были улучшены, либо не изменились.

«Впервые за долгое время темпы роста мировой экономики превышают средний показатель, а не приближаются к нему», - сказал главный экономист Credit Suisse Джеймс Суини.

Ожидается, что рост мировой экономики составит 3,7 процента в текущем году, став самым высоким с 2010 года, когда этот показатель достиг 4,3 процента.

Прогноз улучшился по сравнению с октябрем, когда экономисты ожидали роста на 3,6 процента, однако не дотянул до прогноза Международного валютного фонда, который ждет расширения экономики на 3,9 процента в текущем году.

Почти 70 процентов из более 140 респондентов, отвечавших на дополнительный вопрос, сказали, что глобальный экономический подъем, наиболее вероятно, будет набирать обороты в этом году и обеспечит более быстрый рост инфляции, чем ожидается на данный момент.

Эти прогнозы в основном основаны на росте развитых стран, особенно еврозоны и США, темпы которого еще не достигли максимума, но являются достаточными для поддержания мировой экономики.

Подъем деловой и потребительской уверенности и стабильный рост числа рабочих мест позволили экономистам неоднократно повысить прогноз в отношении еврозоны и ведущих экономик блока.

Укрепление евро представляет риск для Европы и может стать препятствием для ЕЦБ, который намеревается к концу года закончить программу печатания денег.

В то же время Банк Англии не планирует ужесточать монетарную политику как минимум до ноября, несмотря на превышающую целевой показатель инфляцию и активность рынка труда, поскольку британский ЦБ хочет посмотреть, как будут проходить переговоры о выходе страны из ЕС.

Экономика США, как ожидается, продемонстрирует самые высокие темпы роста за три года в 2018 году при поддержке самого масштабного пересмотра налоговой реформы с 1980-х годов, но экономисты говорят, что ожидаемый подъем будет краткосрочным и позволит ФРС повысить ставку трижды в текущем году.

По данным последних опросов, риск в отношении инфляции теперь сместился в сторону повышения, в то время как прошлогодний пессимизм сходит на нет.

Хотя экономисты ранее неоднократно говорили о «существенной неопределенности» в отношении прогноза мировой экономики из-за протекционистской политики - в особенности торговых политик президента США Дональда Трампа под лозунгом «Первым делом - Америка» - последние опросы показали, что это беспокойство постепенно ослабевает.

Действительно, более 80 процентов из практически 140 экономистов, отвечавших на отдельный вопрос, назвали маловероятным возникновение значительных препятствий для мировой торговли в 2018 году.

«Барьеры для мировой торговли, определенно, являются понижательным риском для наших прогнозов в текущем году, но это не наш базовый сценарий. Ни одной стране не будут выгодны торговые ограничения, поэтому мы по-прежнему считаем подобное развитие событий маловероятным», - сказал главный экономист Bank of the West Скотт Андерсон.

Однако оставшиеся 24 респондента считают вероятным введение ряда ограничений. В числе препятствий они назвали переговоры о Североамериканском соглашении о свободной торговле (NAFTA), выходе Великобритании из ЕС и растущие риски торговой войны США с Китаем.

Большинство экономистов, принявших участие в отдельном опросе Рейтер на прошлой неделе, сказали, что переговоры о NAFTA, вероятно, пройдут успешно и не приведут к существенным изменениям вопреки угрозам со стороны администрации Трампа.

Однако беспокойство о протекционистской политике США отрицательно сказалось на песо, породив опасения об ускорении инфляции в Мексике.

Тем не менее последний опрос указал на рост уверенности экономистов в отношении остальных экономик Латинской Америки в преддверии выборов в регионе.

В то же время оптимистичный прогноз коснулся не всех экономик развивающихся рынков: экономисты ожидают замедления роста ВВП Турции, Индии и Китая в текущем году.