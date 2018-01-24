Самой религиозной страной ЦА признан Таджикистан, наименее религиозный - Узбекистан, - рейтинг

- Узбекистан, общество
- 16:38, 24 января 2018
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- Обновлено: 16:47, 24 января 2018
CA-NEWS (UZ) - Британское издание The Telegraph опубликовало карту мировой религиозности.
Как отмечает издание, рейтинг основан на данных опросов WIN/Gallup International за 2008, 2009 и 2015 годы. В опросах респонденты отвечали, считают ли они себя религиозными.
Согласно данным, страны Центральной Азии расположились в рейтинге следующим образом: в Таджикистане – 85% населения являются верующими, Туркменистан – 80%, Кыргызстан – 72%, Казахстан – 64% и на последнем месте Узбекистан – с 51%, считающих себя верующими.
Страны на карте окрашены в разные цвета в зависимости от того, какой процент населения является верующим. Желтым отмечены места с самым низким уровнем религиозности. А далее по возрастающей — до темно-синего.
Наиболее набожными регионами в мире, по результатам опросов, оказались Африка и Ближний Восток.
В пятерку самых религиозных стран попали: Эфиопия, Малави, Нигерия, Шри-Ланка и Йемен.
Среди стран Европы на первом месте оказалась Польша - 86% верующих, в Украине, к примеру, - 73%, в России - 70%, в Латвии - 40%, Литве - 42%.
В список наименее верующих стран вошли Китай (7%), Япония (13%), Эстония (16%), Швеция (19%), Норвегия (21%) и Чехия (23%).