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  25 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане в 2018 году ожидается рост наркотрафика из Афганистана, - АКН РТ
CA-NEWS (TJ) - Правоохранительными органами и силовыми структурами Таджикистана из незаконного оборота в минувшем году изъято 4, 448 тонны наркотических средств, что на 29,8 % больше, чем в 2016 году, сообщил замдиректора Агентства по контролю за наркотиками Муртазо Хайдарзода.

"Было изъято 110 килограмм героина, 1,211 тонны опия, 2,384 тонны гашиша и 742 килограмма наркотиков каннабисной группы", — сказал он.

По его словам, в 2017 году сотрудники АКН раскрыли и пресекли деятельность 52 преступных групп из 115 человек, пять из которых — организованные транснациональные группировки.

По его словам, в прошлом году во взаимодействии с российскими правоохранителями разоблачена крупная транснациональная наркогруппировка, контролировавшая поставки афганских наркотиков, сообщают таджикские сми.

Хайдарзода сообщил, что в Таджикистане в 2018 году ожидают рост наркотрафика из Афганистана в связи с увеличением там площадей под посевы опийного мака.

"Но силовые ведомства предпринимают все меры для противодействия этой угрозе. В частности, предпринимаются усилия по укреплению охраны границы с Афганистаном", — сказал он.

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