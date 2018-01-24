В Таджикистане в 2018 году ожидается рост наркотрафика из Афганистана, - АКН РТ

- Таджикистан, общество
- 16:38, 24 января 2018
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"Было изъято 110 килограмм героина, 1,211 тонны опия, 2,384 тонны гашиша и 742 килограмма наркотиков каннабисной группы", — сказал он.
По его словам, в 2017 году сотрудники АКН раскрыли и пресекли деятельность 52 преступных групп из 115 человек, пять из которых — организованные транснациональные группировки.
По его словам, в прошлом году во взаимодействии с российскими правоохранителями разоблачена крупная транснациональная наркогруппировка, контролировавшая поставки афганских наркотиков, сообщают таджикские сми.
Хайдарзода сообщил, что в Таджикистане в 2018 году ожидают рост наркотрафика из Афганистана в связи с увеличением там площадей под посевы опийного мака.
"Но силовые ведомства предпринимают все меры для противодействия этой угрозе. В частности, предпринимаются усилия по укреплению охраны границы с Афганистаном", — сказал он.