Сильные морозы в Казахстане сохранятся до конца недели

CA-NEWS (KZ) - Сильные морозы, установившиеся в большинстве областей Казахстана, сохранятся еще на трое суток, 25-27 января.

Как сообщают 24 января в Казгидромете, за прошедшие сутки температура воздуха в центральных, юго-восточных и местами южных областях была ниже климатической нормы на 3-8°С, а в северных и восточных на 10-18°С, на крайнем востоке на 20-23°С ниже нормы.

В то же время на западные области республики, под влиянием юго-западных тропосферных потоков поступает теплый воздух с районов Ирана и Ченого моря, что поддерживает здесь температуру воздуха выше нормы на 3-5°С. На западе и юге 25-27 января местами сохранятся низовые метели и ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, что вызовет ухудшение видимости до 200-500 м.

В трех областях из-за прогнозируемого сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. 25-27 января в Кызылординской области сохраняется восточный, северо-восточный ветер местами до 18-23, временами порывы 30 м/с и более.

25 января в Актюбинской области сохраняется юго-восточный ветер местами 18-23, временами порывы 30 м/с и более.

25-27 января в Южно-Казахстанской области ожидается северо-восточный ветер местами 18-23, временами порывы30 м/с и более.