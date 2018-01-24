В Казахстане запустили продажи номеров «красивыми» комбинациями букв

- Казахстанцы могут заранее заказать "красивые" номера в спецЦОНах, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью госкорпорации "Правительство для граждан" Мурата Жуманбая.

Он сообщил, что у казахстанских автовладельцев появились новые возможности при получении госномеров.

"Теперь можно покупать "красивые" номера на авто не только с симметричными цифровыми обозначениями, но и с буквенными комбинациями. С 15 января такую услугу запустила госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с Министерством внутренних дел. Казахстанские водители получили возможность бронировать и приобретать симметричные номерные знаки через фронт-офисы госкорпорации. Для этого необходимо обратиться в спецЦОН, оформить заявку и оплатить госпошлину", - сообщил на своей странице в Facebook Мурат Жуманбай.

По официальным данным, с 2014 года автовладельцы имели возможность покупать так называемые "зеркальные" номера с характерным цифровым обозначением. Теперь же разработан функционал, чтобы любой желающий мог выбрать для себя нужную комбинацию цифр или букв и стать счастливым обладателем желаемых номерных знаков на платной основе.

"Например, номерные знаки ряда 010, 020, 030, 077, 707 и тому подобные обойдутся желающим в 5 700 процентов от МРП ($425), а такие же номера вместе с симметричными буквенными знаками - 11 400 процентов от МРП ($850)", - сообщил директор департамента по связям с общественностью государственной корпорации "Правительство для граждан".

В 2017 году казахстанские автовладельцы приобрели более 4 500 номеров повышенного спроса на сумму порядка полутора миллиардов тенге($4,6 млн).