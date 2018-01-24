В Китае звездам с татуировками запретили появляться на телевидении

CA-NEWS (CA) - Главное управление радио, кино и телевидения Китая запретило звездам хип-хопа и знаменитостям с татуировками появляться на телевидении, сообщает новостной портал Sina.

Управление потребовало от телеканалов не приглашать знаменитостей с татуировками, представителей хип-хопа и прочих субкультур и не допускать «разложения культуры».

Также на китайском ТВ не приветствуют «вульгарных гостей с узкими границами мышления», которые не обладают высокими моральными качествами, а также певцов и актеров с плохой репутацией, регулярно фигурирующих в скандалах.

Одним из первых пострадавших стал рэп-исполнитель GAI, которого удалили с телешоу Singer, а также заблокировали его видеоклипы в интернете.