В Китае звездам с татуировками запретили появляться на телевидении
- Азия и мир, общество
- 17:04, 24 января 2018
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CA-NEWS (CA) - Главное управление радио, кино и телевидения Китая запретило звездам хип-хопа и знаменитостям с татуировками появляться на телевидении, сообщает новостной портал Sina.
Управление потребовало от телеканалов не приглашать знаменитостей с татуировками, представителей хип-хопа и прочих субкультур и не допускать «разложения культуры».
Также на китайском ТВ не приветствуют «вульгарных гостей с узкими границами мышления», которые не обладают высокими моральными качествами, а также певцов и актеров с плохой репутацией, регулярно фигурирующих в скандалах.
Одним из первых пострадавших стал рэп-исполнитель GAI, которого удалили с телешоу Singer, а также заблокировали его видеоклипы в интернете.
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