Назарбаев поговорил по телефону с президентом Узбекистана
CA-NEWS (KZ) - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Акорды.
В пресс-службе сообщили, что в ходе разговора Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Шавкату Мирзиееву в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области 18 января текущего года.
Главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня.
В завершение беседы стороны рассмотрели график предстоящих встреч.
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