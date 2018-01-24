Назарбаев поговорил по телефону с президентом Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Акорды.

В пресс-службе сообщили, что в ходе разговора Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Шавкату Мирзиееву в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области 18 января текущего года.

Главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня.

В завершение беседы стороны рассмотрели график предстоящих встреч.



