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  25 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Илон Маск решил на 10 лет отказаться от зарплаты в Tesla
CA-NEWS (CA) - Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск изменил себе показатель эффективности. Вместо фиксированной оплаты он будет получать вознаграждения, привязанные к росту операционных показателей Tesla, сообщает Bloomberg.

Чтобы убедить акционеров в том, что он намерен серьезно работать над их достижением, Маск решил отказаться от зарплаты. Вместо зарплаты в течение десяти лет он будет получать вознаграждение, привязанное к росту операционных показателей Tesla.

Так, для того чтобы Маск получил первую премию, рыночная капитализация компании должна вырасти до $100 млрд. Следующие награды он будет получать по мере роста капитализации Tesla на каждые $50 млрд.

Всего, согласно плану Маска, за десять лет рыночная цена Tesla должна достигнуть $650 млрд. Это в шесть раз больше текущей стоимости крупнейшего в мире автопроизводителя Volkswagen AG. Текущая капитализация Tesla оценивается в $59,1 млрд, отмечает Bloomberg. Таким образом, согласно новому плану Маска, за десять лет Tesla должна подорожать в десять раз.

Работа главы Tesla будет оплачиваться в опционах на акции компании. При достижении каждой из ступеней Маск будет получать опционы на бумаги, которые соответствуют 1% от объема текущих размещенных акций Tesla.

Достижение заявленной цели должно поставить производителя электромобилей в один ряд с такими технологическими гигантами, как Alphabet Inc. и Microsoft Corp., заявляет агентство.

Tesla Motors была основана в 2003 году. Нынешняя капитализация Tesla оценивается в $59,1 млрд.

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