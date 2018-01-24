Рахмон освободил "Таджик Эйр" от таможенных пошлин при ввозе техники

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил национальную авиакомпанию "Таджик Эйр" и ГУП "Таджикская железная дорога" от выплаты НДС и таможенных пошлин при ввозе в страну самолетов, локомотивов и современных вагонов, сообщается на сайте главы государства.

Помимо этого будет рассмотрен вопрос об освобождении на 50% от таможенных пошлин одобренных государством предприятий, которые завозят в страну фурнитуру для пошива школьной одежды, а также технику для аграрного сектора.

Также предлагается снизить на 50% таможенные пошлины на ввоз новых технологий для фармацевтической промышленности, медицинской диагностики, технологий для налаживания производства корма для птицеводства, новых автомобилей.

Отмечается, что указанная продукция также освобождается от выплаты НДС, кроме новых автомобилей, оплата НДС за которые составит 50%.

Срок плановой проверки первой отчетности деятельности субъектов мелкого предпринимательства, увеличен с 24 месяцев до 36 месяцев со дня государственной регистрации субъекта.

В Таджикистане в 2017 году зарегистрировано свыше 4260 таможенных правонарушений.

"Таджик Эйр" — национальный авиаперевозчик Таджикистана. Базируется в столичном аэропорту Душанбе, использует вторичный аэропорт Худжанд.

С 2015 года ОАО "Таджик Эйр" занимает достойное место в рейтинге безопасных авиаперевозчиков мира. Мониторинг проводится независимым порталом Airlinerating.com среди 407 мировых авиакомпаний.