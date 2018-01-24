Турецкая газета сообщила о задержании «министра здравоохранения» ИГ

- Азия и мир, происшествия
- 17:49, 24 января 2018
- Просмотров: 470
Кроме того, удалось задержать еще 14 человек, связанных с данной группировкой. «Семь из задержанных являются гражданами Алжира, по двое – Сирии и Ирака, по одному гражданину Голландии, Марокко и Египта», – уточнили в полиции.
Задержанные пытались незаконно пересечь сирийско-турецкую границу. Источники издания утверждают, что алжирец Мухтар Меккой и голландка Ксавье Роуз-Клэр разыскивались Интерполом.
В сентябре 2017 года российская авиация уничтожила в Сирии четырех влиятельных командиров ИГ, включая «министра войны» Гулмурода Халимова — бывшего командира ОМОН МВД Таджикистана. В декабре газета Yeni Safak со ссылкой на источник сообщила, что главарь ИГ Абу Бакра аль-Багдади был захвачен военными США в Ираке, доставлен на американскую базу в сирийском городе Рас-эль-Айн. После он был перевезен в опорный пункт у города Эль-Хасака.