Турецкая газета сообщила о задержании «министра здравоохранения» ИГ

- В Турции в провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны задержан «министр здравоохранения» террористической организации «Исламское государство» Кэфах Башер Хусейн, сообщает газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кроме того, удалось задержать еще 14 человек, связанных с данной группировкой. «Семь из задержанных являются гражданами Алжира, по двое – Сирии и Ирака, по одному гражданину Голландии, Марокко и Египта», – уточнили в полиции.

Задержанные пытались незаконно пересечь сирийско-турецкую границу. Источники издания утверждают, что алжирец Мухтар Меккой и голландка Ксавье Роуз-Клэр ​разыскивались Интерполом.

В сентябре 2017 года российская авиация уничтожила в Сирии ​четырех влиятельных командиров ИГ, включая «министра войны» Гулмурода Халимова — бывшего командира ОМОН МВД Таджикистана. В декабре газета Yeni Safak со ссылкой на источник сообщила, что главарь ИГ Абу Бакра аль-Багдади был захвачен военными США в Ираке, доставлен на американскую базу в сирийском городе Рас-эль-Айн. После он был перевезен в опорный пункт у города Эль-Хасака.