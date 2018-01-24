Депутат Казахстана предлагает консолидировать силы с Кыргызстаном и Китаем для управления объектами культурного наследия

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса парламента Казахстана Галина Баймаханова предлагает консолидировать силы с Кыргызстаном и Китаем для управления объектами культурного наследия.

На заседании мажилиса 24 января она сообщила, что в последние годы Казахстан позиционирует себя как страна, развивающая туризм.

«Однако основой туризма и интереса к стране является уникальность ее природы, безопасность и, конечно, культура, которая проявляется на каждом шагу в повседневной жизни. О каком наплыве туристов может идти речь, когда мы так варварски относимся к своему культурному наследию? Депутатами не раз поднимался вопрос о городище Талгар, являющемся одним из восьми казахстанских памятников на Шелковом пути. Но, как говорится, воз и ныне там», - отметила депутат.

Она напомнила, что городище находится в охранной зоне Алматинской области. Министерство культуры и спорта определило организацию для управления объектом – государственный историко-культурный музей-заповедник «Иссык».

«Однако в одиночку музей вряд ли осилит задачу мирового уровня. Ситуация после посещения в 2017 году экспертами комитета всемирного наследия территории городища мало изменилась. Единственное облегчение – завершение строительства дороги и моста через реку Талгар. Строительные работы привели к тому, что русло реки обезображено, поверхность в некоторых местах проседает, а берега размываются. В буферной зоне городища продолжается строительство особняков и других сооружений», - сказала Г.Баймаханова.

По ее словам, комитет всемирного культурного наследия отмечает, что 30-70% территории различных казахстанских объектов наследия находится в частной собственности. Около 70% этих земель были приватизированы в течение нескольких последних лет.

«Отсутствует информация о том, что городище является наследием всемирного культурного наследия. Мусор, обломки конструкции встречаются по всей территории. Прошу предоставить информацию о реконструкции объекта, план управления 8 объектами культурного наследия на территории Казахстана и координации работы уполномоченных в этой области государственных органов Казахстана с аналогичными органами Кыргызстана и Китая для эффективного управления объектами всемирного наследия», - сказала парламентарий.