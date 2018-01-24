Каирбек Ускенбаев назначен вице-министром по инвестициям и развитию Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Ускенбаев Каирбек Айтбаевич назначен вице-министром по инвестициям и развитию Казахстана. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

К.Ускенбаев родился в 1964 году в городе Астана. В 1986 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 1996 году – Акмолинский аграрный университет, в 2004 году – Дипломатическую академию ЕНУ им. Гумилева. Квалифицирован по специальностям юрист, организатор-экономист и специалист в области международных отношений.

Трудовую деятельность начал в 1982 году. В 1982–1993 годы служил в органах внутренних дел, занимал должность заведующего отделом коммунальной собственности Акмолинской городской администрации.

В 1993–1996 годах работал главным юрисконсультантом, начальником отдела юридического обеспечения и контроля, директором бюро по приватизации Акмолинского территориального комитета по государственному имуществу РК.

В 1996–2006 годах занимал должности заместителя председателя правления Государственного комитета РК по приватизации по Акмолинской области, председателя Акмолинского территориального комитета по управлению госимуществом, председателя территориального комитета госимущества и приватизации по г. Акмола, директора государственного коммунального предприятия «Фонд коммунальной собственности г. Астаны», председателя Комитета по регулированию торговой и туристской деятельности министерства индустрии и торговли РК.

В 2006–2011 годах работал председателем Комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта РК и вице-министром туризма и спорта.

В 2011–2016 годах занимал должности начальника главного управления материально-технического обеспечения РГУ «Войсковая часть 20015», заместителя генерального директора ТОО «КазМунайГаз-Сервис», первого вице-министра регионального развития РК и вице-министра национальной экономики РК.

С 2016 года занимал должность управляющего директора АО «НУХ «Байтерек».

Награжден орденами «Қурмет» и «Парасат».