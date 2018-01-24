В Казахстане выросли объемы погрузки зерна и муки

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане объем погрузки зерна и муки в 2017 году составил 12,1 млн тонн (8 млн 917,5 тыс. тонн зерна и 3 млн 216,6 тыс. тонн муки).

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию, данный объем выше уровня 2016 года на 6,1%. При этом наибольший рост продемонстрировал показатель погрузки муки во внутриреспубликанском сообщении – 866,1 тыс. тонн или 130% к уровню 2016 года.

В 2017 году через порт Актау перевалено 995 тыс. тонн зерна, что на 24% больше, чем в 2016 году.

В целях обеспечения необходимым количеством железнодорожного подвижного состава для перевозки утвержден специальный план мероприятий, согласно которому при акиматах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей сформированы оперативные штабы по вопросам координации действий по перевозке зерна и муки, отмечают в МИР РК.