Лига наций по футболу. С кем встретится сборная Казахстана?

CA-NEWS (KZ) - В Лозанне (Швейцария) состоялась жеребьевка Лиги наций по футболу.
Как сообщает Национальный олимпийский комитет Казахстана, сборная республики в дивизионе D группы 1 встретится со сборными Грузии, Латвии и Андорры.
Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
Лига А
Группа 1: Германия, Нидерланды, Франция
Группа 2: Бельгия, Исландия, Швейцария
Группа 3: Португалия, Польша, Италия
Группа 4: Испания, Англия, Хорватия
Лига В
Группа 1: Словакия, Украина, Чехия
Группа 2: Россия, Швеция, Турция
Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия
Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания
Лига С
Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль
Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония
Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр
Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва
Лига D
Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра
Группа 2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино
Группа 3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово
Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар
Расписание матчей:
1 тур: 6-8 сентября 2018 года
2 тур: 9-11 сентября 2018 года
3 тур: 11-13 октября 2018 года
4 тур: 14-16 октября 2018 года
5 тур: 15-17 ноября 2018 года
6 тур: 18-20 ноября 2018 года