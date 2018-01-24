Лига наций по футболу. С кем встретится сборная Казахстана?

CA-NEWS (KZ) - В Лозанне (Швейцария) состоялась жеребьевка Лиги наций по футболу.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет Казахстана, сборная республики в дивизионе D группы 1 встретится со сборными Грузии, Латвии и Андорры.

Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Лига А

Группа 1: Германия, Нидерланды, Франция

Группа 2: Бельгия, Исландия, Швейцария

Группа 3: Португалия, Польша, Италия

Группа 4: Испания, Англия, Хорватия

Лига В

Группа 1: Словакия, Украина, Чехия

Группа 2: Россия, Швеция, Турция

Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия

Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания

Лига С

Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль

Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония

Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр

Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва

Лига D

Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра

Группа 2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино

Группа 3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово

Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар

Расписание матчей:

1 тур: 6-8 сентября 2018 года

2 тур: 9-11 сентября 2018 года

3 тур: 11-13 октября 2018 года

4 тур: 14-16 октября 2018 года

5 тур: 15-17 ноября 2018 года

6 тур: 18-20 ноября 2018 года