Юные казахстанские теннисисты участвуют в отборочном турнире Hopes Week в Тегеране

CA-NEWS (KZ) - В Тегеране стартовал Центрально-Азиатский региональный отборочный турнир Hopes Week среди юных теннисистов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Ирана и Афганистана.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, 4 дня участники будут оттачивать свое мастерство под руководством ведущих тренеров Международной федерации настольного тенниса ITTF. 28 января пройдет сам турнир за право попасть на Азиатский Hopes Week, победители которого и их наставники в течение года за счет ITTF примут участие в 12 престижных соревнованиях и в международных совместных сборах.

В соревновании Казахстан представляют чемпионы республиканского отборочного турнира Алан Курмангалиев, Абдулла Мамай, Назым Серикбай, Аида Усипбаева и тренеры Ержан Есимханов, Фарида Рахметова, Владистав Захаров.