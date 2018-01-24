Компания, выигравшая конкурс на разработку брендбука к юбилею Астаны, получила $24,8 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Астане объявлены результаты конкурса на лучший брендбук, посвященного 20-летию города.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы Казахстана, цель конкурса - выявить лучшие концептуальные проекты по созданию брендбука, логотипа и слогана, способствующие обновлению имиджа города и закреплению его индивидуальных особенностей, учитывающих культурно-историческое наследие.

«Для участия в конкурсе была подана 61 заявка от физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность не только в столице, но и в других регионах Казахстана. Хотелось бы отметить активное участие молодежи Астаны, это стало особенностью конкурса. Среди конкурсантов были учащиеся столичных школ и выпускники-дизайнеры престижных университетов мира, которые проявили активную гражданскую позицию», - отметил во время церемонии награждения руководитель аппарата акима Астаны Берик Джакенов.

По результатам голосования рабочей группы определены топ-8 лучших работ, которые для ознакомления и согласования были направлены в государственную комиссию по подготовке и проведению 20-летия столицы. В итоге победителем конкурса стало ТОО KazUnionConsult, компания получила денежное вознаграждение в размере 8 млн тенге ($24,8тыс.).

Признанные лучшими логотип и слоган будут использованы в рекламных, маркетинговых и других мероприятиях, направленных на формирование информационного повода празднования 20-летия столицы, а также улучшение использования культурного, туристического и социального потенциала города.