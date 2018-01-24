РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Компания, выигравшая конкурс на разработку брендбука к юбилею Астаны, получила $24,8 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Астане объявлены результаты конкурса на лучший брендбук, посвященного 20-летию города.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы Казахстана, цель конкурса - выявить лучшие концептуальные проекты по созданию брендбука, логотипа и слогана, способствующие обновлению имиджа города и закреплению его индивидуальных особенностей, учитывающих культурно-историческое наследие.

«Для участия в конкурсе была подана 61 заявка от физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность не только в столице, но и в других регионах Казахстана. Хотелось бы отметить активное участие молодежи Астаны, это стало особенностью конкурса. Среди конкурсантов были учащиеся столичных школ и выпускники-дизайнеры престижных университетов мира, которые проявили активную гражданскую позицию», - отметил во время церемонии награждения руководитель аппарата акима Астаны Берик Джакенов.

По результатам голосования рабочей группы определены топ-8 лучших работ, которые для ознакомления и согласования были направлены в государственную комиссию по подготовке и проведению 20-летия столицы. В итоге победителем конкурса стало ТОО KazUnionConsult, компания получила денежное вознаграждение в размере 8 млн тенге ($24,8тыс.).

Признанные лучшими логотип и слоган будут использованы в рекламных, маркетинговых и других мероприятиях, направленных на формирование информационного повода празднования 20-летия столицы, а также улучшение использования культурного, туристического и социального потенциала города.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×