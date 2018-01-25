Глава Ферганы, комментируя гибель узбекистанцев в автобусе в Казахстане, заявил, что власти и жители района не смогли удержать молодежь и тем самым «опозорили регион» (аудио)

- В интернете появилась аудиозапись селекторного совещания главы Ферганской области Шухрата Ганиева с жителями и чиновниками Ташлакского района.

На встрече глава области в резких выражениях рассказал им о том, что из 52 граждан Узбекистана, которые погибли 18 января в автобусе, перевозивших мигрантов на заработки в Россию, 16 были именно из Ташлакского района.

Ганиев заявил, что власти и жители района не смогли удержать молодежь дома в Узбекистане и тем самым "опозорили регион". Также он заявил, что в наказание за их поступок жители региона лишатся возможности съездить в хадж.

"Есть несколько ублюдков из Ташлакского района! Ублюдков нужно называть ублюдками! Никто не поедет в хадж из Ташлака! Никто! Всех исключить! Как можно отправлять [в Россию] неженатых парней? Где их родители были? Родители что, слепые? Пусть завтра жалуются на меня, если хотят. На всю республику опозорили нашу область!" - пригрозил он.

Ганиев также потребовал, чтобы власти района начали обходить стоянки автобусов и такси, на которых собираются мигранты, уезжающие в Россию, и отговаривали людей от поездок. "Они все на машинах уехали, не самолетом, не поездом. Есть стоянки такси. Будете ходить по этим местам вместе с главой ГАИ. [Мигрантов] можно сразу узнать, у них обычно большие сумки, - подчеркнул Ганиев. - И всех таксистов области тоже обойдете: у нас есть список из 10 тысяч человек".

Автобус с трудовыми мигрантами из Узбекистана загорелся на трассе Шымкент-Самара, когда ехал в Россию по территории Казахстана. В салоне автобуса находились 55 пассажиров и два водителя, но лишь пятерым удалось выбраться из-за того, что двери были заблокированы. МВД Казахстана официально назвало основной версией пожара в автобусе "неосторожное обращение с огнем", а именно с паяльной лампой.