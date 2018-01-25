РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Глава Ферганы, комментируя гибель узбекистанцев в автобусе в Казахстане, заявил, что власти и жители района не смогли удержать молодежь и тем самым «опозорили регион» (аудио)
CA-NEWS (UZ) - В интернете появилась аудиозапись селекторного совещания главы Ферганской области Шухрата Ганиева с жителями и чиновниками Ташлакского района.

На встрече глава области в резких выражениях рассказал им о том, что из 52 граждан Узбекистана, которые погибли 18 января в автобусе, перевозивших мигрантов на заработки в Россию, 16 были именно из Ташлакского района.

Ганиев заявил, что власти и жители района не смогли удержать молодежь дома в Узбекистане и тем самым "опозорили регион". Также он заявил, что в наказание за их поступок жители региона лишатся возможности съездить в хадж.

"Есть несколько ублюдков из Ташлакского района! Ублюдков нужно называть ублюдками! Никто не поедет в хадж из Ташлака! Никто! Всех исключить! Как можно отправлять [в Россию] неженатых парней? Где их родители были? Родители что, слепые? Пусть завтра жалуются на меня, если хотят. На всю республику опозорили нашу область!" - пригрозил он.

Ганиев также потребовал, чтобы власти района начали обходить стоянки автобусов и такси, на которых собираются мигранты, уезжающие в Россию, и отговаривали людей от поездок. "Они все на машинах уехали, не самолетом, не поездом. Есть стоянки такси. Будете ходить по этим местам вместе с главой ГАИ. [Мигрантов] можно сразу узнать, у них обычно большие сумки, - подчеркнул Ганиев. - И всех таксистов области тоже обойдете: у нас есть список из 10 тысяч человек".

Автобус с трудовыми мигрантами из Узбекистана загорелся на трассе Шымкент-Самара, когда ехал в Россию по территории Казахстана. В салоне автобуса находились 55 пассажиров и два водителя, но лишь пятерым удалось выбраться из-за того, что двери были заблокированы. МВД Казахстана официально назвало основной версией пожара в автобусе "неосторожное обращение с огнем", а именно с паяльной лампой.

print
Комментарии (2)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
аватар
tusha
12:39, 25 января 2018
тупость чиновника запредельная! экономика слабая, зарплаты смешные, отсутствие рабочих мест, коррупция, глобальная миграция, люди хотят заработать и прокормить свои семьи. и т.п - вот основные причины. не только чиновники хотят есть хлеб с маслом.
Нет аватара
rashakg
11:50, 25 января 2018
Вот урод. Причем тут родители погибших. Разве они опозорили ферганскую обл.

Что то глава Ферганы рамсы попутал
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×