Таджики Узбекистана обеспокоены возможным закрытием таджикских школ

- Жители пяти таджикоязычных сел Бостанлыкского района Ташкентской области Узбекистана направили открытое письмо в адрес президентов Таджикистана и Узбекистана с просьбой решить проблему нехватки педагогов.

Авторы письма, а это свыше 100 жителей сел «Пском», «Чакак», «Палванак», «Испай» и «Нанай», выражают обеспокоенность возможным закрытием таджикских школ, в которых не хватает квалифицированных учителей. Открытое письмо было опубликовано в одном из последних номеров таджикоязычной газеты Узбекистана «Овози тожик».

Это первое подобное письмо таджикской диаспоры Узбекистана за последние 25 лет, которая просит правительства двух стран обратить внимание на существующие проблемы в сфере образования на родном языке. Во времена правления Ислама Каримова количество школ с таджикским языком обучения в соседней стране стремительно сокращалось, а в вузах и вовсе были закрыты факультеты с таджикским языком обучения.

Жители Бостанлыкского района пишут в своем письме, что надеются на предстоящую весной этого года встречу президентов двух стран Эмомали Рахмона и Шавката Мирзияева в Душанбе. Авторы письма надеются, что проблема образования нацменьшинств на родном языке будет одной из приоритетных в ходе переговоров двух лидеров.

В письме также содержится просьба открыть группы для подготовки педагогов таджикоязычных школ Ташкентской области при Педагогическом институте города Чирчик. Таджикоязычные педагоги Узбекистана говорят, что многие родители, видя, как их дети отстают в учебе от своих сверстников из-за отсутствия педагогических кадров и учебников, вынуждены переводить их в классы с неродным языком обучения.