Верховный суд Москвы отменил решение о выдворении журналиста Али Феруза из России

- Верховный суд Москвы отменил постановление о выдворении журналиста "Новой газеты" Али Феруза из России, говорится в постановлении суда. Таким образом суд частично удовлетворил жалобу Худоберди Нурматова (настоящее имя Феруза).

Дело журналиста вернется на пересмотр в Московский городской суд, который ранее вынес приговор о выдворении из страны. По мнению Верховного суда, во время рассмотрения дела Феруза его доводы "не получили должной правовой оценки".

Мосгорсуду также рекомендовали учесть письмо посольства Германии от 4 августа 2017 года о том, что Ферузу выдали "разрешение на пребывание в Германии и загранпаспорт для иностранцев".

Верховный суд постановил, что в первоначальном приговоре о выдворении Феруза за пределы России "не приведены мотивы и обоснования действительной необходимости". Ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека о запрете экстрадиции Феруза в Узбекистан, верховный судья отменил решение о содержании Феруза в Центре временного сожержания иностранных граждан (ЦВСИГ), потому что это – "неоправданное ограничение его свободы".

В марте Феруза задержали в центре Москвы за нарушение миграционного законодательства, а 1 августа снова задержали и на этот раз в спешном порядке решили депортировать. Главред "Новой газеты" утверждает, что при задержании Феруза избили. По информации редакции "Новой газеты", восемь лет назад журналист был вынужден покинуть Узбекистан, поскольку его пытались вербовать местные спецслужбы.

Узбекские власти много лет добивались депортации журналиста из России на родину. На получение убежища в России он подал документы только в 2014 году, но в убежище ему отказали.