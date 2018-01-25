Дарига Назарбаева предложила создать военный телеканал

Это заявление она сделала 24 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу сената.
Какого именно типа это будет телеканал, в пресс-службе не уточнили. Известно, что Дарига Назарбаева высказала это предложение в ходе обсуждения вопросов по повышению качества обучения военных. Кроме того, как сообщила пресс-служба сената, Назарбаева предлагает готовить в Национальном университете обороны иностранных слушателей на платной основе.
В ноябре 2017 года Назарбаева заявила, что «мы живём в мирной стране, где стабильная власть, стабильная политика, где всё предсказуемо, и наша жизнь с вами предсказуема на многие годы вперёд». Тогда же министр обороны Сакен Жасузаков наградил Назарбаеву медалью «Ел корганы» первой степени, выразив благодарность за поддержку обороноспособности страны. Эта медаль была учреждена в марте 2017 года «для отличившихся военнослужащих».