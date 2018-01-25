Дарига Назарбаева предложила создать военный телеканал

- Дочь президента Казахстана и глава Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева во время посещения Национального университета обороны предложила создать специализированный телеканал, пропагандирующий военную службу.

Это заявление она сделала 24 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу сената.

Какого именно типа это будет телеканал, в пресс-службе не уточнили. Известно, что Дарига Назарбаева высказала это предложение в ходе обсуждения вопросов по повышению качества обучения военных. Кроме того, как сообщила пресс-служба сената, Назарбаева предлагает готовить в Национальном университете обороны иностранных слушателей на платной основе.

В ноябре 2017 года Назарбаева заявила, что «мы живём в мирной стране, где стабильная власть, стабильная политика, где всё предсказуемо, и наша жизнь с вами предсказуема на многие годы вперёд». Тогда же министр обороны Сакен Жасузаков наградил Назарбаеву медалью «Ел корганы» первой степени, выразив благодарность за поддержку обороноспособности страны. Эта медаль была учреждена в марте 2017 года «для отличившихся военнослужащих».