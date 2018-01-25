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  25 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Парфюмерам в России подтвердили право на продажу одеколона дешевле водки
CA-NEWS (CA) - Российские производители парфюмерии вправе устанавливать цену на свою продукцию с содержанием спирта исходя из соотношения объема готового товара и фактического содержания в нем спирта. Как сообщает РБК, такое разъяснение Роспотребнадзор дал «Опоре России», в ответ на соответствующий запрос.

Обращение инициировано по жалобе Национальной ассоциации производителей и дистрибьюторов парфюмерии из-за «непредсказуемого подхода» правоохранительных органов и региональных управлений Роспотребнадзора, рассказал РБК представитель «Опоры России». Согласно их заявлению, территориальные органы требовали от парфюмеров продавать недорогой одеколон любого объема не менее чем за 205 руб. — это минимальная разрешенная цена 0,5 л водки. Из-за этого ​производители и дистрибьюторы парфюмерной продукции были вынуждены искусственно завышать стоимость собственных продуктов.

Проблемы начались после того, как в январе 2017 года в Иркутске произошло массовое отравление жидкостью для ванн «Боярышник», рассказала РБК исполнительный директор ассоциации Людмила Кузнецова. Ассоциация объединяет 12 российских производств парфюмерии, которые специализируются на массовом ценовом сегменте, рассказала Кузнецова. По ее словам, в своей продукции все производители используют этиловый денатурированный спирт, который не может нанести существенного вреда здоровью.

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