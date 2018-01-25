В Душанбе состоится заседание Диалога «Центральная Азия + Япония»

- Очередное заседание старших должностных лиц Диалога «Центральная Азия + Япония» состоится 25-27 января в городе Душанбе, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Как сообщается, в заседании Диалога примут участие делегации Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Японии.

12-е заседание старших должностных лиц Диалога «Центральная Азия + Япония» пройдет 25-27 января.

Диалог «Центральная Азия + Япония» был создан в 2004 году с целью развития регионального сотрудничества, укрепления мира и стабильности в Центральной Азии.