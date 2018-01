В Афганистане при атаке на офис организации «Спасем детей» погибли трое (фото, видео)

- В результате вооруженной атаки боевиков на офис правозащитной организации «Спасем детей» в афганском Джелалабаде погибли по меньшей мере три человека, еще 20 получили ранения, передает Reuters со ссылкой на местные власти.

Пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Атталлах Ходжяни заявил, что один из погибших — сотрудник силовых структур.

#SaveTheChildren attack – Dozens of #Afghan special forces have moved in to the area of the ongoing attack on the NGO in #Jalalabad city. TOLOnews journalist in area reports clashes are ongoing pic.twitter.com/yynMDyUhES — TOLOnews (@TOLOnews) January 24, 2018

Корреспондент канала TOLO News Зиар Яд, находящийся на месте событий, сообщил, ссылаясь на слова сотрудников силовых структур, что двое боевиков были ликвидированы.

Взрыв у здания, где размещается офис правозащитной организации «Спасем детей» произошел 24 января.

#SaveTheChildren Attack - Burnt out cars litter the road in front of the aid agency’s offices after a day-long battle between insurgents and security forces #Jalalabad #Nangarhar pic.twitter.com/gJEUPvsDbr — TOLOnews (@TOLOnews) January 24, 2018

По его данным телеканала, сдетанировало взрывное устройство, заложенное в автомобиле, который был припаркован возле ворот здания. Сразу после взрыва на территорию прорвались вооруженные боевики. Местные власти сообщают, что на место прибыли сотрудники силовых структур.

«Спасем детей» (Save the Children) - международная организация, которая занимается вопросами защиты прав детей по всему миру.

#SaveTheChildren – In a statement released on Twitter Wednesday afternoon, the aid agency announced all it’s projects in #Afghanistan have been temporarily suspended & all offices across country have been closed. This comes amid ongoing attack on their offices in #Jalalabad pic.twitter.com/J1YRXvpV2N — TOLOnews (@TOLOnews) January 24, 2018